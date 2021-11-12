ЧМ-2022: Англия может выйти в финальную часть

Сегодня состоятся очередные матчи девятого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Сегодня состоятся очередные матчи девятого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как сообщает Report, во второй день в 3 группах состоятся 8 матчей.

В группе C встретятся лидеры - Италия и Швейцария. Команда-победитель приблизится к выходу на чемпионат мира.

Дания в группе F досрочно обеспечила себе место в финальной части. Если Шотландия выиграет у Молдовы, то закрепит за собой второе место.

В группе I Англия может завоевать путевку на ЧМ-2022. Для этого британцы должны победить Албанию и дождаться осечки Польши во встрече с Андоррой.

ЧМ-2022, отборочный раунд

IX тур

12 ноября

Группа C.

23:45. Северная Ирландия - Литва

23:45. Италия - Швейцария

Очки: Италия 14 (6 матчей), Швейцария - 14 (6), Болгария - 8 (7), Северная Ирландия - 5 (6), Литва - 3 (7).

Группа F.

21:00. Молдова - Шотландия

23:45. Дания - Северная Ирландия

23:45. Австрия - Израиль

Очки: Дания - 24, Шотландия - 17, Израиль - 13, Австрия - 10, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.

Группа I.

23:45. Андорра - Польша

23:45. Венгрия - Сан-Марино

23:45. Англия - Албания

Очки: Англия - 20, Польша - 17, Албания - 15, Венгрия - 11, Андорра - 6, Сан-Марино - 0.