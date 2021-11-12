ЧМ-2022: Англия может выйти в финальную часть

Сегодня состоятся очередные матчи девятого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.
Как сообщает Report, во второй день в 3 группах состоятся 8 матчей.
В группе C встретятся лидеры - Италия и Швейцария. Команда-победитель приблизится к выходу на чемпионат мира.
Дания в группе F досрочно обеспечила себе место в финальной части. Если Шотландия выиграет у Молдовы, то закрепит за собой второе место.
В группе I Англия может завоевать путевку на ЧМ-2022. Для этого британцы должны победить Албанию и дождаться осечки Польши во встрече с Андоррой.
ЧМ-2022, отборочный раунд
IX тур
12 ноября
Группа C.
23:45. Северная Ирландия - Литва
23:45. Италия - Швейцария
Очки: Италия 14 (6 матчей), Швейцария - 14 (6), Болгария - 8 (7), Северная Ирландия - 5 (6), Литва - 3 (7).
Группа F.
21:00. Молдова - Шотландия
23:45. Дания - Северная Ирландия
23:45. Австрия - Израиль
Очки: Дания - 24, Шотландия - 17, Израиль - 13, Австрия - 10, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.
Группа I.
23:45. Андорра - Польша
23:45. Венгрия - Сан-Марино
23:45. Англия - Албания
Очки: Англия - 20, Польша - 17, Албания - 15, Венгрия - 11, Андорра - 6, Сан-Марино - 0.