Бывший футболист сборной Германии лишен свободы за пропаганду террора

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 4-й Суд по особо тяжким преступлениям турецкого города Диярбакыр вынес решение о лишении свободы сроком на 1 год 6 месяцев и 22 дня бывшего футболиста сборной Германии Дениза Наки.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, играющий в настоящее время за команду III лиги чемпионата Турции "Amed Sportif Faaliyetler" 27-летний нападающий осужден за пропаганду террора в пользу РПК.

Если имя родившегося в немецком городе Дюрен футболиста в ближайшие пять лет прозвучит в каком-либо преступлении, дело будет персмотрено.

Отметим, что за проведение идеологической пропаганды и неподобающие спортсмену заявления во время встречи с "Bursaspor" в прошлом сезоне Дениз Наки был наказан дисциплинарным комитетом Федерации футбола Турции отстранением от 12 игр. В 2007-2009 гг. 27-летний нападающий выступал в национальной сборной Германии U-19 и U-20.