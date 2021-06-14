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Буффон отказался завершать карьеру и нашел новый клуб

Буффон отказался завершать карьеру и нашел новый клуб Итальянский вратарь "Ювентуса" и чемпион мира Джанлуиджи Буффон нашел клуб для продолжения карьеры.
Футбол
14 июня 2021 г. 23:37
Буффон отказался завершать карьеру и нашел новый клуб
Джанлуиджи Буффон

Итальянский вратарь "Ювентуса" и чемпион мира Джанлуиджи Буффон нашел клуб для продолжения карьеры.

Как передает Report, об этом сообщает Goal.

43-летний Буффон отказался завершать выступления в профессиональном футболе, несмотря на заявления о возможном уходе из спорта. Итальянец намерен вернуться в "Парму". Он выступал за команду с 1995 до 2001 года.

Контракт Буффона с "Ювентусом" истекает 1 июля. Еще в мае итальянец заявил, что покинет команду летом. В последний раз он вышел на поле в составе туринцев 12 мая в матче чемпионата Италии против "Сассуоло".

Буффон вернулся в "Ювентус" в 2019 году. До этого он провел сезон в составе "Пари Сен-Жермен". Большую часть карьеры голкипер защищал ворота "старой синьоры". Впервые он присоединился к клубу в 2001 году.

Буффон — десятикратный чемпион Италии. Также он завоевал золото чемпионата мира в составе национальной команды.

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