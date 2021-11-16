Бразилия получит техническое поражение из-за срыва игры с Аргентиной

Сборная Бразилии получит техническое поражение по итогам сентябрьского матча с Аргентиной в квалификации ЧМ-2022.

Сборная Бразилии получит техническое поражение по итогам сентябрьского матча с Аргентиной в квалификации ЧМ-2022.

Как передает Report, об этом сообщает TNT Sports.

Напомним, что 5 сентября игра между командами была остановлена всего спустя 4 минуты после начала.

Причиной стало появление на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Сотрудники агентства подозревали, что аргентинские футболисты пересекли границу страны с нарушениями санитарного протокола.

Отметим, что очередной матч Аргентина - Бразилия состоится 17 ноября. Начало в 03:30 по бакинскому времени.