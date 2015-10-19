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    Армянский футболист из ​"Боруссия Дортмунд" не прилетит на матч в Баку

    Ватцке: Мхитарян, вероятно, не полетит из соображений безопасности

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Боруссия Дортмунд" скорее всего, решит не использовать полузащитника Генриха Мхитаряна в выездном матче против "Габалы".

    Как передает Report со ссылкой на Билд, об этом заявил исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке.

    "Мхитарян, вероятно, не полетит на матч с "Габалой". Мы изучили ситуацию. Между Арменией и Азербайджаном есть конфликт. А мы должны заботиться о своих игроках.

    С обеспечением безопасности есть сложности. Если футболист не будет чувствовать себя комфортно, если он может испытывать страх, то мы, конечно, учтем данные обстоятельства", – сказал функционер.

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