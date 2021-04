Болельщики МЮ сожгли флаг США

Болельщики английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США в знак протеста против решения владельцев команды американских бизнесменов Джоэла и Аврама Глейзеров присоединиться к Суперлиге.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила газета The Sun.

В субботу у домашнего стадиона "Олд Траффорд" собрались несколько сотен поклонников команды, чтобы выразить возмущение действиями руководства.

В ходе акции протеста они использовали дымовые шашки, а также держали множество плакатов с требованием к семье Глейзеров продать свою долю в клубе. Болельщики в Манчестере скандировали лозунги "Всему есть предел" и "Глейзеры - вон из клуба".

Напомним, что причиной для недовольства стало сделанное 19 апреля объявление 12 европейских топ-клубов, включая "Манчестер Юнайтед", о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август 2021 года.