Более половины клубов I Дивизиона отказались участвовать в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Более половины клубов I Дивизиона не представили заявлений для участия в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2018/2019.

Об этом Report сообщил руководитель группы лицензирования АФФА Сархан Гаджиев.

Он сказал, что называть точное количество желающих пройти в элиту клубов противоречит спортивным принципам: "По этой причине не могу назвать конкретную цифру. Сейчас в I Дивизионе выступает 10 клубов, однако для участия в Премьер-лиге в будущем сезоне количество заявок на 50% меньше”.

По словам С.Гаджиева, все клубы Премьер-лиги подали заявки для выступления в будущем сезоне в элите.

Руководитель группы лицензирования АФФА назвал стадионы, заявленные для проведения домашних игр азербайджанских клубов на еврокубках: "Карабах" подал заявку на Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. Из-за закрытия Bakcell Arena на ремонт 6 клубов выбрали Dalğa Arena. Все команды в качестве запасной арены указали Бакинский олимпийский стадион. Восстановление покрытия Bakcell Arena продлится примерно до сентября".

С.Гаджиев сказал, что выдача лицензий для участия в Премьер-лиге состоится в середине мая.

С.Гаджиев, бывший долгое время заместителем генсека АФФА, сказал, что временно исполняет обязанности руководителя группы лицензирования. Его предшественник Эльчин Мамедов сейчас работает в УЕФА.