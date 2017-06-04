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    Число пострадавших в давке в Турине превысило полторы тысячи человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Инцидент возник на 64-й минуте матча, после третьего гола “Реала”
    © AFP

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Количество пострадавших в массовой давке в Турине превысило полторы тысячи человек.

    Как передает Report, об этом сообщила префектура города окончательные данные.

    "1527 болельщикам понадобилось оказание медпомощи. Наибольшее опасение врачей вызывает состояние трех человек, в том числе одного ребенка", – сообщили городские власти.

    Именно столько человек обратились за медицинской помощью после инцидента на площади Сан-Карло.

    Причины массового исхода публики с площади выясняются.

    ***11:19

    Более 600 человек получили травмы вечером в субботу на центральной площади итальянского города Турина во время массового просмотра финала футбольной Лиги чемпионов.

    Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle.

    Люди пострадали из-за спровоцированной паникой давки. Трансляцию матча между местным “Ювентусом” и мадридским “Реалом” на площади смотрели около 30 тыс. человек. Инцидент возник на 64-й минуте матча, после третьего гола “Реала”. Хаос начался по до сих пор не выясненным причинам.

    Местное издание La Stamps отмечает, что толкотня возникла после падения ограждения, когда фанаты пытались разойтись с площади. Отдельные свидетели говорят о громком звуке удара. Несколько репортеров сообщили, что кто-то в шутку крикнул “Бомба!”.

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