Число пострадавших в давке в Турине превысило полторы тысячи человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Количество пострадавших в массовой давке в Турине превысило полторы тысячи человек.

Как передает Report, об этом сообщила префектура города окончательные данные.

"1527 болельщикам понадобилось оказание медпомощи. Наибольшее опасение врачей вызывает состояние трех человек, в том числе одного ребенка", – сообщили городские власти.

Именно столько человек обратились за медицинской помощью после инцидента на площади Сан-Карло.

Причины массового исхода публики с площади выясняются.

***11:19

Более 600 человек получили травмы вечером в субботу на центральной площади итальянского города Турина во время массового просмотра финала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle.

Люди пострадали из-за спровоцированной паникой давки. Трансляцию матча между местным “Ювентусом” и мадридским “Реалом” на площади смотрели около 30 тыс. человек. Инцидент возник на 64-й минуте матча, после третьего гола “Реала”. Хаос начался по до сих пор не выясненным причинам.

Местное издание La Stamps отмечает, что толкотня возникла после падения ограждения, когда фанаты пытались разойтись с площади. Отдельные свидетели говорят о громком звуке удара. Несколько репортеров сообщили, что кто-то в шутку крикнул “Бомба!”.