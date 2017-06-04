Число пострадавших в давке в Турине превысило полторы тысячи человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Количество пострадавших в массовой давке в Турине превысило полторы тысячи человек.
Как передает Report, об этом сообщила префектура города окончательные данные.
"1527 болельщикам понадобилось оказание медпомощи. Наибольшее опасение врачей вызывает состояние трех человек, в том числе одного ребенка", – сообщили городские власти.
Именно столько человек обратились за медицинской помощью после инцидента на площади Сан-Карло.
Причины массового исхода публики с площади выясняются.
***11:19
Более 600 человек получили травмы вечером в субботу на центральной площади итальянского города Турина во время массового просмотра финала футбольной Лиги чемпионов.
Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle.
Люди пострадали из-за спровоцированной паникой давки. Трансляцию матча между местным “Ювентусом” и мадридским “Реалом” на площади смотрели около 30 тыс. человек. Инцидент возник на 64-й минуте матча, после третьего гола “Реала”. Хаос начался по до сих пор не выясненным причинам.
Местное издание La Stamps отмечает, что толкотня возникла после падения ограждения, когда фанаты пытались разойтись с площади. Отдельные свидетели говорят о громком звуке удара. Несколько репортеров сообщили, что кто-то в шутку крикнул “Бомба!”.
News DepartmentАвтор новости