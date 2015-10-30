​Блаттер: Чемпионат мира 2018 года был отдан России в результате тайной сделки

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по футболу 2018 года был отдан России в результате тайной сделки, которая была заключена между высшими руководителями ФИФА и предполагала фальсификацию результатов выборов. Как сообщает Report, об этом отстраненный от работы в футбольной сфере глава ФИФА Йозеф Блаттер рассказал в интервью The Financial Times.

"Решение, которое было согласовано, но не в письменном виде, предполагало, что при голосовании мы пойдем в две сверхдержавы: в Россию и США", — сказал Блаттер.

Россия претендовала и в итоге получила право проводить у себя чемпионат мира по футболу 2018 года, а США хотели провести у себя мундиаль в 2022 году, но в ходе голосования проиграли право проведения чемпионата Катару.

На вопрос о том, все ли члены исполнительного комитета ФИФА принимали решение о сделке, Блаттер ответил, что это не было решением исполкома. "Это было за кулисами, не было никакого совещания".

По словам Блаттера, глава УЕФА Мишель Платини сорвал голосование по США, отдав свой голос за Катар, и это вызвало недовольство Америки. Блаттер еще ранее заявлял, что страны, проигравшие право проводить чемпионат мира, "включились в кампанию по развалу ФИФА".