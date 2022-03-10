Бензема признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

В среду Бензема оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала турнира против французского "Пари Сен-Жермен" (3:1). Благодаря этой победе "Реал", проигравший в первом матче со счетом 0:1, вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Вторым в голосовании за лучшего футболиста недели стал форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовский, забивший три мяча в ворота австрийского "Зальцбурга" (7:1), третьим – защитник итальянского "Интера" Милан Шкриньяр по итогам матча с английским "Ливерпулем" (1:0).