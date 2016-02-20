​Бельгийский бизнесмен предложил Хафизу Мамедову 5 млн. евро

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский предприниматель Хафиз Мамедов намерен продать принадлежащий ему французский клуб Lans.

Как сообщает Report со ссылкой на французские СМИ, предложение поступило от бельгийского бизнесмена Грегори Маке.

Г.Маке согласен заплатить 5 млн. евро за 75% акций клуба. Он ожидает официальный ответ от Х.Мамедова на следующей неделе.

Нынешний президент Lans Жерве Мартель на прошлой неделе встретился с Х.Мамедовым в связи с вопросом продажи акций.

Отметим, что Хафиз Мамедов является президентом клуба "Баку".