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    "Бавария" выкупит футболиста "Реал Мадрида" за 42 млн евро

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, выступающий на правах аренды в "Баварии", станет игроком мюнхенского клуба на постоянной основе.

    Как передает Report со ссылкой на издание Marca, мюнхенцы сообщили руководству мадридского клуба, что воспользуются опцией выкупа в контракте 26-летнего колумбийца за 42 млн евро.

    В нынешнем сезоне Хамес забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 18 матчах Бундеслиги.

    Отметим, что "Бавария" прошлым летом арендовала игрока сборной Колумбии у "Реала" на два сезона за 13 млн евро.

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