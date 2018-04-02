"Бавария" выкупит футболиста "Реал Мадрида" за 42 млн евро

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, выступающий на правах аренды в "Баварии", станет игроком мюнхенского клуба на постоянной основе.

Как передает Report со ссылкой на издание Marca, мюнхенцы сообщили руководству мадридского клуба, что воспользуются опцией выкупа в контракте 26-летнего колумбийца за 42 млн евро.

В нынешнем сезоне Хамес забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 18 матчах Бундеслиги.

Отметим, что "Бавария" прошлым летом арендовала игрока сборной Колумбии у "Реала" на два сезона за 13 млн евро.