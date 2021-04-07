"Бавария" сыграет с ПСЖ, а "Порту" с "Челси"

Состоятся еще два матча стадии ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА

Состоятся еще два матча стадии ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, самая интересная встреча вечера пройдет в Германии между немецкой "Баварией" и французским ПСЖ.

Обе команды имеют серьезные потери перед данным противостоянием. У мюнхенцев будут отсутствовать травмированные Роберт Левандовски, Дуглас Коста, Марк Рока, Корентен Толиссо, а также заболевший коронавирусом Серж Гнабри. У гостей травмированы Левен Кюрзава и Мауро Икарди, а Леандро Паредес дисквалифицирован. У Марко Веррати и Александро Флоренци выявлена коронавирусная инфекция. Выход на поле Данило под вопросом.

Другой матч пройдет в Испании. Португальский "Порту", в 1/8 финала неожиданно для многих выбивший итальянский "Ювентус", на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье, примет английский "Челси". Номинальные хозяева поля не смогут воспользоваться услугами травмированного Мухаммеда Мбайе и дисквалифицированных Сержио Оливейры и Мехди Тареми. Единственная потеря лондонцев – травмированный Нголо Канте. Выход на поле Кристиана Пулишича под вопросом.

Ответные встречи между этими командами состоятся 14 апреля.

Лига Чемпионов, 1/4 финала

Первые матчи

23:00. "Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция)

23:00. "Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия)

Отметим, что в первый игровой день английский "Ливерпуль" проиграл на выезде мадридскому "Реалу" - 1:3, а "Манчестер Сити" дома переиграл немецкую "Боруссию" - 1:2.