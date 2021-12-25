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"Барселона" расстается с турецким футболистом и покупает испанского нападающего

"Барселона" расстается с турецким футболистом и покупает испанского нападающего Испанская "Барселона" расстанется с футболистом Юсуфом Демиром.
Футбол
25 декабря 2021 г. 10:24
Барселона расстается с турецким футболистом и покупает испанского нападающего

Испанская "Барселона" расстанется с футболистом Юсуфом Демиром.

Как передает Report, представитель Каталонии не хочет оставлять в своем составе 18-летнего нападающего, который по контракту принадлежит австрийскому клубу "Рапид" (Вена).

Игрок турецкого происхождения провел 9 игр в основной команде. Если Демир выйдет на игру в 10-й раз, "Барселоне" придется купить его за 10 миллионов евро. Его попросили искать новую команду, так как клуб не выпустит форварда на поле.

Кроме того, каталонцы усилили состав нападающим английского "Манчестер Сити" Ферраном Торресом. Клуб объявит о трансфере 21-летнего испанского форварда в ближайшее время.

Отметим, что договор аренды Юсуфа Демира с "Барселоной" должен завершиться в конце сезона.

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Версия на английском языке Barcelona sends back Turkish footballer to buy Spanish striker
Версия на азербайджанском языке "Barselona" türkiyəli futbolçunu göndərir, ispaniyalı hücumçunu alır

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