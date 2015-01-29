Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Барселона" победила "Атлетико" во втором четвертьфинальном матче Кубка Испании.

Как передает Report, встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Луиса Энрике.

"Матрасники" вышли вперед уже на 1-й минуте — отличился новичок клуба Фернандо Торрес. Каталонцы вскоре восстановили равновесие благодаря Неймару.

Полузащитник Рауль Гарсия в середине первого тайма вновь вывел "Атлетико" вперед.

Но сине-гранатовые не только успели отыграться до перерыва, они еще и вышли вперед — автогол Миранды и второй мяч Неймара вывели в лидеры гостей.

Во втором тайме голов забито не было.

Напомним, что первая игра в Барселоне завершилась победой сине-гранатовых со счетом 1:0.