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"Барселона" может применить санкции к французскому нападающему

"Барселона" может применить санкции к французскому нападающему Каталонская "Барселона" продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим клуба Усманом Дембеле.
Футбол
27 октября 2021 г. 01:15
Барселона может применить санкции к французскому нападающему
Усман Дембеле

Каталонская "Барселона" продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим клуба Усманом Дембеле.

Как передает Report со ссылкой на Marca, руководство клуба уверено в том, что им удастся договориться с игроком о новом контракте. Каталонцы хотят продлить действующее соглашение до 2025 года.

В случае если стороны не смогут прийти к консенсусу, "Барселона" может применить санкции по отношению к нападающему. "Сине-гранатовые" не исключают возможность отстранения Дембеле от тренировок и игр основной команды. Подобная практика уже применялась к полузащитнику Илаишу Мориба, который нынешним летом ушел в "РБ Лейпциг".

Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" оказывает давление на Дембеле и его окружение для того, чтобы футболист в ближайшее время согласился на продление контракта.

Контракт француза с каталонцами действует до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Дембеле не провел ни одного матча из-за травмы двуглавой мышцы бедра правой ноги.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" fransalı hücumçunu sanksiya ilə hədələyib

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