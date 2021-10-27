"Барселона" может применить санкции к французскому нападающему

Каталонская "Барселона" продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим клуба Усманом Дембеле.

Каталонская "Барселона" продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим клуба Усманом Дембеле.

Как передает Report со ссылкой на Marca, руководство клуба уверено в том, что им удастся договориться с игроком о новом контракте. Каталонцы хотят продлить действующее соглашение до 2025 года.

В случае если стороны не смогут прийти к консенсусу, "Барселона" может применить санкции по отношению к нападающему. "Сине-гранатовые" не исключают возможность отстранения Дембеле от тренировок и игр основной команды. Подобная практика уже применялась к полузащитнику Илаишу Мориба, который нынешним летом ушел в "РБ Лейпциг".

Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" оказывает давление на Дембеле и его окружение для того, чтобы футболист в ближайшее время согласился на продление контракта.

Контракт француза с каталонцами действует до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Дембеле не провел ни одного матча из-за травмы двуглавой мышцы бедра правой ноги.