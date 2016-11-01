Бакинский клуб "Интер" оштрафован из-за внезапного появления болельщика на игровом поле

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал бакинский клуб "Интер" на 4000 манатов.

Как заявляет Report, причиной послужило внезапное появление болельщика "банкиров" на игровом поле на 83-й минуте матча с "Сумгайытом" X тура Премьер-лиги Азербайджана, что привело к перерыву.

Отмечается, что инцидент произошел из-за неполного обеспечения командой "Интер" безопасности на матче.

Что же касается гянджинского клуба "Кяпяз", он оштрафован на 1000 манатов, 800 манатов из которых были засчитаны клубу из-за получения 4 футболистами на матче с "Зиря" желтой карточки. Оставшиеся 200 манатов команде придется заплатить за получение капитаном команды Туралом Ахундовым на 70 минуте матча второй желтой карточки и удаление его с поля.

Отметим, что на матче с "Сумгайытом" "Интер" одержал победу со счетом 3:1, а "Кяпяз" проиграл "Зиря" со счетом 0:2.