"Байер" установил невероятный рекорд топ-5 чемпионатов Европы

"Байер" в ответном матче чвертьфинала Лиги Европы сыграл вничью 1:1 с "Вест Хэмом" и продлил свою невероятную серию без поражений до 44 встреч.

"Байер" в ответном матче чвертьфинала Лиги Европы сыграл вничью 1:1 с "Вест Хэмом" и продлил свою невероятную серию без поражений до 44 встреч.

Как сообщает Report, серия команды Хаби Алонсо тянется со старта сезона.

"Байер" стал первой командой в истории пяти ведущих чемпионатов Европы, которой удалось не проиграть в 44 матчах кряду.

В нынешнем сезоне Леверкузен уже выиграл чемпионский титул Бундеслиги, пробился в финал Кубка Германии, а в полуфинале Лиги Европы сыграет с "Ромой".

При этом свою суперсерию "Байер" продлил только на 89-й минуте встречи с "Вест Хэмом", когда команда сравняла счет и в очередной раз не проиграла.