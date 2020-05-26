Азербайджанский футболист "Спартака" переведен в дубль - ПОДРОБНОСТИ

Аяз Гулиев https://report.az/storage/news/357a78d0a10ba5fef34eca3971df6915/b0ba3923-a015-4016-86f3-84717d6c2e4b_292.jpg

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев был переведен в "Спартак-2" за нарушение командной дисциплины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, игрок азербайджанского происхождения неподобающе вел себя на собрании команды. Во время встречи полузащитник несколько раз высказал недовольство в адрес тренера по физподготовке Владимира Чепзановича. Игрок неоднократно подвергал сомнению указания сербского специалиста, в итоге руководство приняло решение об отстранении полузащитника от работы с основной.

Отмечается, что вместо него тренерский штаб "красно-белых" вызвал на сбор хавбека молодежной команды Константина Шильцова.

А.Гулиев останется в "двойке" как минимум до конца июля, когда завершится турнир РПЛ, а затем ему станут искать вариант с бесплатной арендой. О выкупе трансфера футболиста, чья зарплата сейчас составляет около 5,6 миллионов рублей (132 804 манат - ред.) в месяц, речь в нынешних условиях пока не идет. В числе претендентов на Гулиева, возможно, окажутся "Крылья Советов" и "Тамбов" - в случае, если эти клубы сохранят места в премьер-лиге.