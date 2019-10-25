Азербайджан дышит в затылок Казахстану и Беларуси в рейтинге УЕФА - ФОТО

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Агдамский "Карабах" внес в копилку Азербайджана в рейтинге УЕФА 0,250 балла, сыграв в четверг вничью с кипрским коллективом АПОЭЛ в матче III тура группового этапа Лиги Европы в Баку (2:2).

Как сообщает Report, благодаря этому результату, а также поражению "Астаны" в Нидерландах, Азербайджан сократил отставание от Казахстана, располагающегося на 25-м месте (18,500 против 18,750 балла) в рейтинге. В то же время Беларусь, занимающая 24-ю позицию (18,875 балла), уже потеряла своих представителей в еврокубках. А это, в свою очередь, означает, что Азербайджану по силам подняться, как минимум, на одну ступень выше в рейтинге, для чего "Карабаху" следует один раз выиграть или дважды сыграть вничью в оставшихся трех матчах групповой стадии Лиги Европы.