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Азербайджанский вратарь вошел в список голкиперов с наибольшим количеством забитых голов

Азербайджанский вратарь вошел в список голкиперов с наибольшим количеством забитых голов Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список вратарей, забивших больше всего голов в первом десятилетии 21-го века.
Футбол
22 мая 2023 г. 10:16
Азербайджанский вратарь вошел в список голкиперов с наибольшим количеством забитых голов

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список вратарей, забивших больше всего голов в первом десятилетии 21-го века.

Как сообщает Report, в список из 15 голкиперов вошел и азербайджанский вратарь, бывший капитан "Турана" Низами Садыгов. Он забил 9 голов на чемпионате Азербайджана в период 2001-2010 г.г.

Список возглавляет бразилец Рожерио Сени. За указанный период Сени забил 58 голов. За свою карьеру он находил путь к воротам соперника 129 раз.

Низами Садыгов, носивший форму "Турана" и "Кяпяза" с 1992 по 2004 год, забил в общей сложности 21 гол.

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