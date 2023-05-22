Азербайджанский вратарь вошел в список голкиперов с наибольшим количеством забитых голов

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список вратарей, забивших больше всего голов в первом десятилетии 21-го века.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список вратарей, забивших больше всего голов в первом десятилетии 21-го века.

Как сообщает Report, в список из 15 голкиперов вошел и азербайджанский вратарь, бывший капитан "Турана" Низами Садыгов. Он забил 9 голов на чемпионате Азербайджана в период 2001-2010 г.г.

Список возглавляет бразилец Рожерио Сени. За указанный период Сени забил 58 голов. За свою карьеру он находил путь к воротам соперника 129 раз.

Низами Садыгов, носивший форму "Турана" и "Кяпяза" с 1992 по 2004 год, забил в общей сложности 21 гол.