Азербайджанская судья получила назначение на матч чемпионата Европы

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская судья Хаяла Азиззаде получила свое первое назначение на матч чемпионата Европы по женскому футболу U-19, который пройдет в Швейцарии.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, судья международной категории выполнит функцию бокового судьи на матче группы "В" между Голландией и Италией. Главным судьей на матче будет шведский судья Тес Олофсон.

Отметим, что матч между Голландией и Италией начнется 18 июля в 20:15 по бакинскому времени. Чемпионат Европы завершится 30 июля.