Азербайджанская судья получила назначение на матч чемпионата Европы

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская судья Хаяла Азиззаде получила свое первое назначение на матч чемпионата Европы по женскому футболу U-19, который пройдет в Швейцарии.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, судья международной категории выполнит функцию бокового судьи на матче группы "В" между Голландией и Италией. Главным судьей на матче будет шведский судья Тес Олофсон.
Отметим, что матч между Голландией и Италией начнется 18 июля в 20:15 по бакинскому времени. Чемпионат Европы завершится 30 июля.
Təbriz QuliyevАвтор новости