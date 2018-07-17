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    Азербайджанская судья получила назначение на матч чемпионата Европы

    Она выполнит функцию бокового судьи

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская судья Хаяла Азиззаде получила свое первое назначение на матч чемпионата Европы по женскому футболу U-19, который пройдет в Швейцарии.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, судья международной категории выполнит функцию бокового судьи на матче группы "В" между Голландией и Италией. Главным судьей на матче будет шведский судья Тес Олофсон.

    Отметим, что матч между Голландией и Италией начнется 18 июля в 20:15 по бакинскому времени. Чемпионат Европы завершится 30 июля.

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