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    Азербайджанская сборная проведет очередную игру в международном турнире

    Соперником станет болгарская команда U-19

    Бак. 6 января. REPORT.AZ/ Сегодня на XXVIII традиционном международном турнире, организованном в Санкт-Петербурге в память 1-го вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, азербайджанская сборная среди футболистов до 17 лет проведет очередной матч.

    Как сообщает Report, в группе C, в которой играет сборная Азербайджана, соперником станет болгарская команда U-19.

    Игра в Петербургском спортивно-концертном комплексе начнется в 17:30 по бакинскому времени. 

    Отметим, что первый матч в турнире азербайджанская сборная провела 4 января с латвийской командой U-19. Встреча закончилась со счетом 1:1. 

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