Бывший президент азербайджанского футбольного клуба получил в Сербии огнестрельное ранение - ВИДЕО

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В результате перестрелки, произошедшей между двумя группировками в сербской столице Белграде, ранен гражданин Азербайджана Яшар Рустамов.

Как сообщает Report со ссылкой на Blic, инцидент произошел утром в одном из местных кафе.

Сначала завязалась рукопашная драка, затем прозвучал выстрел. Пуля попала Я.Рустамову в ногу. Стрелявшие сбежали с места происшествия. Рядом с пострадавшим были Владимир Мичович, в свое время выступавший в качестве вратаря и работавший тренером вратарей в Азербайджане, и Владимир Милоевич. Они также были избиты и получили легкие травмы головы. Полиция ведет поиски зачинщиков драки.

Отметим, что Яшар Рустамов был президентом ныне приостановившего деятельность клуба "Абшерон". А Владимир Мичович выполнял в том клубе функцию играющего тренера. До этого Мичович был в "Нефтчи" вратарем и работал как тренер по работе с вратарями.