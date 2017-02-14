 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бывший президент азербайджанского футбольного клуба получил в Сербии огнестрельное ранение - ВИДЕО

    Вместе с ним также был экс-вратарь команды

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В результате перестрелки, произошедшей между двумя группировками в сербской столице Белграде, ранен гражданин Азербайджана Яшар Рустамов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Blic, инцидент произошел утром в одном из местных кафе.

    Сначала завязалась рукопашная драка, затем прозвучал выстрел. Пуля попала Я.Рустамову в ногу. Стрелявшие сбежали с места происшествия. Рядом с пострадавшим были Владимир Мичович, в свое время выступавший в качестве вратаря и работавший тренером вратарей в Азербайджане, и Владимир Милоевич. Они также были избиты и получили легкие травмы головы. Полиция ведет поиски зачинщиков драки.

    Отметим, что Яшар Рустамов был президентом ныне приостановившего деятельность клуба "Абшерон". А Владимир Мичович выполнял в том клубе функцию играющего тренера. До этого Мичович был в "Нефтчи" вратарем и работал как тренер по работе с вратарями. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi