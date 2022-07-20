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Азербайджан увеличил очки в рейтинге УЕФА

Азербайджан увеличил очки в рейтинге УЕФА Азербайджан увеличил очки в рейтинге УЕФА на сезон 2022/2023.
Футбол
20 июля 2022 г. 10:13
Азербайджан увеличил очки в рейтинге УЕФА

Азербайджан увеличил очки в рейтинге УЕФА на сезон 2022/2023.

Как сообщает Report, это произошло после победы "Карабаха" со счетом 3:2 над швейцарским клубом "Цюрих" в первом матче второго квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Победа добавила в актив клуба 0,250 очка.

Однако Азербайджан остался на 29-й строчке, несмотря на рост очков в этом сезоне до 0,500, а за последние пять сезонов - до 13,125. На 28-й строчке расположилась Польша с 14,000 очками.

Другие представители Азербайджана в этом турнире - "Нефтчи", "Зиря" и "Габала" вступят в соревнования со второго квалификационного этапа.

В рейтинге УЕФА Армения, потеряв очки, опустилась на 41 первую строчку с 8,125 очками.

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Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: Azərbaycan xal ehtiyatını artırıb, Ermənistan geriləyib

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