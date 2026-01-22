Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан поднялся на одну позицию в рейтинге УЕФА

    Футбол
    • 22 января, 2026
    • 10:07
    Азербайджан поднялся на одну позицию в рейтинге УЕФА

    Азербайджан улучшил свои позиции в клубном рейтинге УЕФА, поднявшись на одну строчку.

    Как сообщает Report, продвижение стало возможным благодаря победе "Карабаха" над немецким клубом "Айнтрахт".

    В актив Азербайджана добавлено 0,500 рейтингового балла. В настоящее время страна с коэффициентом 22,750 занимает 27-е место в таблице.

    Лидером рейтинга УЕФА остается Англия с показателем 106,991.

    Напомним, что накануне "Карабах" одержал победу над немецким клубом "Айнтрахт" (Франкфурт) со счетом 3:2 в матче VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Азербайджан ФК "Карабах" ФК "Айнтрахт" рейтинг УЕФА Лига чемпионов УЕФА общий этап футбол
    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib
    Azerbaijan climbs one place in UEFA country rankings

    Лента новостей