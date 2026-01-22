Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib
Futbol
- 22 yanvar, 2026
- 09:39
Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu, "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunun oyununda Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) komandasını məğlub etməsi sayəsində mümkün olub.
Bu qalibiyyət sayəsində ölkənin aktivinə 0.500 əmsal əlavə olunub. Azərbaycan hazırda (22.750) 27-ci sıradadır.
28-ci sıradakı Slovakiyanın 22.375 əmsalı var.
Qeyd edək ki, siyahıya 106,991 əmsalla İngiltərə başçılıq edir.
