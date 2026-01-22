İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunun oyununda Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) komandasını məğlub etməsi sayəsində mümkün olub.

    Bu qalibiyyət sayəsində ölkənin aktivinə 0.500 əmsal əlavə olunub. Azərbaycan hazırda (22.750) 27-ci sıradadır.

    28-ci sıradakı Slovakiyanın 22.375 əmsalı var.

    Qeyd edək ki, siyahıya 106,991 əmsalla İngiltərə başçılıq edir.
    Азербайджан поднялся на одну позицию в рейтинге УЕФА

