    Hadisə
    • 14 fevral, 2026
    • 16:56
    Dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər istintaqa təhvil verilib

    Azərbaycanda fevralın 13-də dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Həmçinin qeyd edilib ki, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk edən 6 nəfər itkin düşüb. Axtarış nəticəsində tapılan şəxslər aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Daxili İşlər Nazirliyi itkin düşmə dələduzluq istintaq

