Dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər istintaqa təhvil verilib
Hadisə
- 14 fevral, 2026
- 16:56
Azərbaycanda fevralın 13-də dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Həmçinin qeyd edilib ki, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk edən 6 nəfər itkin düşüb. Axtarış nəticəsində tapılan şəxslər aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
