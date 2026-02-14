МВД: За сутки задержаны 15 человек, находившиеся в розыске за мошенничество
Происшествия
- 14 февраля, 2026
- 17:38
В Азербайджане за минувшие сутки 15 человек, находившихся в розыске за мошенничество, были задержаны и переданы следствию.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Также отмечается, что найдены 6 человек, числившиеся пропавшими без вести. Все они покинули место проживания, не уведомив об этом своих родственников, в связи с чем были объявлены в розыск.
Последние новости
18:14
Президент: Азербайджан работает с партнерами из ЦА над проектом по прокладке фибероптического кабеля в Каспийском мореВнешняя политика
18:12
Марта Кос поблагодарила президента Азербайджана за руководство мирным проектом на Южном КавказеВнешняя политика
18:11
Кос: Мир между Азербайджаном и Арменией открыл дверь для мираДругие
18:08
Прокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении Гарегина IIВ регионе
18:08
Ильхам Алиев о Транскаспийском сотрудничестве: нужны хорошие отношения с соседямиВнешняя политика
18:03
Президент Ильхам Алиев принимает участие в панельной дискуссии по Транскаспийскому сотрудничеству в МюнхенеВнешняя политика
17:59
Азербайджанские и британские военные приняли участие в учениях по кибербезопасностиАрмия
17:38
МВД: За сутки задержаны 15 человек, находившиеся в розыске за мошенничествоПроисшествия
17:37