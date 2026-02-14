МВД: За сутки задержаны 15 человек, находившиеся в розыске за мошенничество

В Азербайджане за минувшие сутки 15 человек, находившихся в розыске за мошенничество, были задержаны и переданы следствию.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Также отмечается, что найдены 6 человек, числившиеся пропавшими без вести. Все они покинули место проживания, не уведомив об этом своих родственников, в связи с чем были объявлены в розыск.