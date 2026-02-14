Qurban Qurbanov: "İmişli" ilə oyunda vacib qələbə qazandıq"
- 14 fevral, 2026
- 16:59
"Qarabağ" Misli Premyer Liqasının XX turunda "İmişli" ilə matçda (1:0) vacib qələbə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ağdam klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov oyundan sonra mətbuat konfransında bildirib.
"Futbolçularıma təşəkkür edirəm. Çox vacib qələbə əldə etdilər. Azarkeşlərimizə də təşəkkür edirəm ki, əziyyət çəkib stadiona gəlmişdilər. Qubalılara da təşəkkür edirəm ki, komandanı çox gözəl qarşıladılar, bizə azarkeşlik edirdilər. "İmişli" komandasına uğurlar arzulayıram".
Mütəxəssis Qubadakı stadionun meydanının durumu barədə də danışıb:
"Meydan yox kimi idi. Alamıram, belə meydanda futbol oynamağa necə icazə verilə bilər? Belə meydanda neçə oyun keçiriblər. Çox danışanda, irad bildirəndə bunu yaxşı qarşılamırlar. Amma bu meydançanın durumundan xəbərdar olmaq üçün nə Qurban Qurbanovun, nə də başqa məşqçinin açıqlamasına ehtiyac var. Belə olmaz, futbolçular zədələnə bilər. Dərindən düşünsək hər şey üçün çıxış yolu tapmaq olar. "Nyukasl"la oyuna hazırlaşırıq. Amma nə temp, nə də normal meydan var. Futbolçuların zədə alacağından qorxursan. Belə vəziyyətdən sonra "Nyukasl"la oyuna necə hazırlaşmaq olar? 3-4 gün futbolçuları bərpa etmək lazımdır. Müzakirə olunmalı mövzudur. Düşünürəm ki, təkcə biz yox, burada oynayan bütün komandalar, futbolçular, məşqçilər də şikayət edir. Futboldan başqa hər şey vardı".
Baş məşqçi qapıçı Mateuş Koxalskinin meydana çıxmamasının səbəbini də deyib:
"Koxalski dünən məşqdə zədələndi. Zədəsinin vəziyyəti barədə Bakıya qayıdandan sonra sabah biləcəyik. Həmçinin Leandro Andradenin də zədəsi var idi. Meydan elə vəziyyətdədir ki, futbolçunun hansı şəkildə zədələndiyini bilmək olmur. Sanki hokkey meydanında oynayırıq. Futbolçular sürüşürdü, topu itirirdilər. Görək sabah nələr olacaq".