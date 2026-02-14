İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Qurban Qurbanov: "İmişli" ilə oyunda vacib qələbə qazandıq"

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 16:59
    Qurban Qurbanov: İmişli ilə oyunda vacib qələbə qazandıq

    "Qarabağ" Misli Premyer Liqasının XX turunda "İmişli" ilə matçda (1:0) vacib qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ağdam klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov oyundan sonra mətbuat konfransında bildirib.

    "Futbolçularıma təşəkkür edirəm. Çox vacib qələbə əldə etdilər. Azarkeşlərimizə də təşəkkür edirəm ki, əziyyət çəkib stadiona gəlmişdilər. Qubalılara da təşəkkür edirəm ki, komandanı çox gözəl qarşıladılar, bizə azarkeşlik edirdilər. "İmişli" komandasına uğurlar arzulayıram".

    Mütəxəssis Qubadakı stadionun meydanının durumu barədə də danışıb:

    "Meydan yox kimi idi. Alamıram, belə meydanda futbol oynamağa necə icazə verilə bilər? Belə meydanda neçə oyun keçiriblər. Çox danışanda, irad bildirəndə bunu yaxşı qarşılamırlar. Amma bu meydançanın durumundan xəbərdar olmaq üçün nə Qurban Qurbanovun, nə də başqa məşqçinin açıqlamasına ehtiyac var. Belə olmaz, futbolçular zədələnə bilər. Dərindən düşünsək hər şey üçün çıxış yolu tapmaq olar. "Nyukasl"la oyuna hazırlaşırıq. Amma nə temp, nə də normal meydan var. Futbolçuların zədə alacağından qorxursan. Belə vəziyyətdən sonra "Nyukasl"la oyuna necə hazırlaşmaq olar? 3-4 gün futbolçuları bərpa etmək lazımdır. Müzakirə olunmalı mövzudur. Düşünürəm ki, təkcə biz yox, burada oynayan bütün komandalar, futbolçular, məşqçilər də şikayət edir. Futboldan başqa hər şey vardı".

    Baş məşqçi qapıçı Mateuş Koxalskinin meydana çıxmamasının səbəbini də deyib:

    "Koxalski dünən məşqdə zədələndi. Zədəsinin vəziyyəti barədə Bakıya qayıdandan sonra sabah biləcəyik. Həmçinin Leandro Andradenin də zədəsi var idi. Meydan elə vəziyyətdədir ki, futbolçunun hansı şəkildə zədələndiyini bilmək olmur. Sanki hokkey meydanında oynayırıq. Futbolçular sürüşürdü, topu itirirdilər. Görək sabah nələr olacaq".

    Son xəbərlər

    17:09

    Azərbaycanın turizm xəritəsi yenidən formalaşır: Hansı yaş qrupu üstünlük təşkil edir? - ARAŞDIRMA

    Turizm
    17:02

    Zelenski ABŞ tərəfindən təzyiq barədə suala cavab verib

    Digər ölkələr
    16:59

    Qurban Qurbanov: "İmişli" ilə oyunda vacib qələbə qazandıq"

    Futbol
    16:56

    Dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər istintaqa təhvil verilib

    Hadisə
    16:45

    ABŞ Suriyada İŞİD-in 30-dan çox obyektinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    16:35

    "Kəpəz" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    16:28

    Armen Qriqoryan Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:23

    Premyer Liqa: "Qarabağ" Qubada "İmişli"ni məğlub edib

    Futbol
    16:21

    "Tottenhem"in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti