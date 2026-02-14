İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Azərbaycan Belarusa mandarin ixracını bərpa edib

    ASK
    14 fevral, 2026
    • 17:34
    Azərbaycan Belarusa mandarin ixracını bərpa edib

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 936 min ABŞ dolları dəyərində 2 min 67 ton mandarin ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 34 %, kəmiyyət olaraq – 39 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Rusiyaya 909 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 32 % çox) 2 min 27 ton (+37 %), Belarusa 27,1 min ABŞ dolları dəyərində 39,5 ton və Qazaxıstana 0,46 min ABŞ dolları dəyərində (-95 %) 1 ton (-93 %) məhsul satıb.

    Azərbaycan 1 il 10 aylıq fasilənin ardından Belarusa mandarin tədarükünü bərpa edib.

    mandarin Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Rusiya Belarus Qazaxıstan

