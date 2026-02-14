Azərbaycan Belarusa mandarin ixracını bərpa edib
- 14 fevral, 2026
- 17:34
Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 936 min ABŞ dolları dəyərində 2 min 67 ton mandarin ixrac edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 34 %, kəmiyyət olaraq – 39 % çoxdur.
Hesabat dövründə Rusiyaya 909 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 32 % çox) 2 min 27 ton (+37 %), Belarusa 27,1 min ABŞ dolları dəyərində 39,5 ton və Qazaxıstana 0,46 min ABŞ dolları dəyərində (-95 %) 1 ton (-93 %) məhsul satıb.
Azərbaycan 1 il 10 aylıq fasilənin ardından Belarusa mandarin tədarükünü bərpa edib.
