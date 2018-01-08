Арсенал впервые при Венгере вылетел из 1/32 финала Кубка Англии - ВИДЕО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» на своём поле обыграл «Арсенал». Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Сити Граунд» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Таким образом, лондонская команда впервые под руководством главного тренера Арсена Венгеране смогла преодолеть 1/32 финала Кубка Англии. В последний раз «Арсенал» не пробивался в 1/16 финала в январе 1996 года, когда уступил «Шеффилд Юнайтед» (0:1). Французский специалист возглавил «канониров» в октябре того же года.