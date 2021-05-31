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Аргентину лишили права на проведение Кубка Америки

Аргентину лишили права на проведение Кубка Америки Аргентина лишена прав на проведение Кубка Америки - 2021 по футболу, турнир будет перенесен в другую страну.
Футбол
31 мая 2021 г. 08:49
Аргентину лишили права на проведение Кубка Америки

Аргентина лишена прав на проведение Кубка Америки - 2021 по футболу, турнир будет перенесен в другую страну.

Как передает Report, информация об этом была опубликована пресс-службой организации в Twitter.

Такое решение приняла Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

"КОНМЕБОЛ сообщает, что с учетом текущих обстоятельств решила не проводить Кубок Америки в Аргентине. КОНМЕБОЛ рассматривает предложения других стран, заинтересованных в том чтобы принять континентальный турнир", - указано в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти заявила о том, что вопрос о проведении Кубка Америки еще не решен, минздрав продолжает работу по подготовке соответствующих протоколов и межведомственные согласования.

Кубок Америки должен был состояться в 2020 году, однако в марте прошлого года было решено перенести турнир на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир должны были принять Аргентина и Колумбия с 13 июня по 10 июля. В мае Богота обратилась в КОНМЕБОЛ с просьбой о переносе турнира на несколько месяцев, однако получила отказ и была лишена права на проведение мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Argentina Amerika Kubokunun keçirilməsi hüququndan məhrum edildi

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