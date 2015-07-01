​Аргентина разгромила Парагвай и вышла в финал Кубка Америки по футболу

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Сборная Аргентины впервые с 2007 года вышла в финал розыгрыша Кубка Америки по футболу, который проходит в Чили.

Как передает Report, в полуфинальном матче, который прошел в городе Консепсьон, аргентинцы разгромили команду Парагвая со счетом 6:1.

В составе победителей отличились Маркос Рохо (15-я минута), а также Хавьер Пасторе (27), Анхель ди Мария (47, 55), Серхио Агуэро (80) и Гонсало Игуаин (83). У проигравших единственный мяч на счету Лукаса Барриоса (43).

Лучшим игроком матча признан нападающий аргентинцев Лионель Месси, который в этой встрече записал на свой счёт три результативных паса.

В финале соревнований сборная Аргентины сыграет с командой Чили, которая ранее одолела перуанцев (2:1). Финал и матч за третье место пройдут 4 июля.