АПЛ: "Вест Хэм" на выезде обыграл "Эвертон"

В Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" завершился стартовый матч 17-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" - "Вест Хэм Юнайтед".

В Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" завершился стартовый матч 17-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" - "Вест Хэм Юнайтед".

Как передает Report, встреча закончилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 86-й минуте матча. Мяч на счету чешского полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека.

Подопечные Карло Анчелотти, сыграв 16 матчей, набрали 29 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Молотобойцы", в 17 матчах, имеют в своем активе 26 очков и располагаются на 10-м месте.