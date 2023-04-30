АПЛ: "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", в матче забито семь голов

Завершился матч 34-го тура английской Аремьер-лиги (АПЛ), в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 4:3.

Завершился матч 34-го тура английской Аремьер-лиги (АПЛ), в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 4:3.

Как передает Report , команды играли на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Англия).

Мерсисайдцы забили два быстрых гола и повели со счётом 2:0 уже к шестой минуте игры. Сперва отличился Кёртис Джонс с передачи Трента Александер-Арнольда, а через две минуты преимущество хозяев увеличил Луис Диас.

На 15-й минуте подопечные Клоппа и вовсе довели счёт до разгромного. С пенальти отличился Мохамед Салах.

За пять минут до конца первой половины встречи "Тоттенхэм" сумел отыграть один мяч — ворота соперника поразил Гарри Кейн.

На 77-й минуте матча усилиями Сон Хын Мина "Тоттенхэм" отыграл ещё один мяч.

На третьей компенсированной к основному времени матча минуте форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон восстановил равенство в счёте. Однако всего через 60 секунд в составе мерсисайдцев отличился Диогу Жота, установив окончательный результат – 4:3.

Подопечные Юргена Клоппа поднялись на пятое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка за 33 матча, обойдя "Тоттенхэм". "Шпоры", в свою очередь, идут на шестой строчке, заработав 54 очка после 34 встреч.