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АПЛ: "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", в матче забито семь голов

АПЛ: "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", в матче забито семь голов Завершился матч 34-го тура английской Аремьер-лиги (АПЛ), в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 4:3.
Футбол
30 апреля 2023 г. 22:40
АПЛ: Ливерпуль обыграл Тоттенхэм, в матче забито семь голов

Завершился матч 34-го тура английской Аремьер-лиги (АПЛ), в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 4:3.

Как передает Report, команды играли на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Англия).

Мерсисайдцы забили два быстрых гола и повели со счётом 2:0 уже к шестой минуте игры. Сперва отличился Кёртис Джонс с передачи Трента Александер-Арнольда, а через две минуты преимущество хозяев увеличил Луис Диас.

На 15-й минуте подопечные Клоппа и вовсе довели счёт до разгромного. С пенальти отличился Мохамед Салах.

За пять минут до конца первой половины встречи "Тоттенхэм" сумел отыграть один мяч — ворота соперника поразил Гарри Кейн.

На 77-й минуте матча усилиями Сон Хын Мина "Тоттенхэм" отыграл ещё один мяч.

На третьей компенсированной к основному времени матча минуте форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон восстановил равенство в счёте. Однако всего через 60 секунд в составе мерсисайдцев отличился Диогу Жота, установив окончательный результат – 4:3.

Подопечные Юргена Клоппа поднялись на пятое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка за 33 матча, обойдя "Тоттенхэм". "Шпоры", в свою очередь, идут на шестой строчке, заработав 54 очка после 34 встреч.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” dramatik matçda “Tottenhem”i yenib

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