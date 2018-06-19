Антуан Гризманн продлил контракт с "Атлетико" в России

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Франции по футболу и мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн продлил контракт с испанской командой до 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник исполнительный директор и основной акционер "Атлетико" Мигель Анхель Хиль прилетел в Россию. На базе сборной Франции во время чемпионата мира в России в подмосковной Истре он встретился с игроками национальной команды Гризманном, Лукасом Эрнандесом и Тома Лемаром.

В Истре прошла церемония подписания контракта с Гризманном. Также клуб продлил соглашение с защитником Эрнандесом до 2024 года. Было подписано и соглашение с полузащитником Лемаром, который перешел в мадридский клуб из "Монако". Теперь Лемару осталось пройти медосмотр в клубе для окончательного завершения трансфера.

В четверг Гризманн объявил, что продолжит карьеру в "Атлетико". Ранее он вел переговоры с испанской "Барселоной". По сообщениям СМИ, сумма отступных в предыдущем контракте французского форварда составляла 100 млн евро.