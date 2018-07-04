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Москва. 4 июля. REPORT.AZ/ Болельщики сборной Англии верят, что именно в России смогут завоевать второй кубок чемпионов мира.

Как сообщает российское бюро Report, перед матчем со сборной Колумбии тысячи английских фанатов футбола начали стекаться в Москву.

Предупреждения английской прессы о том, что в России может быть опасно, они просто игнорировали. Более того, многие фаны верят, что именно в России их ждёт повторение успеха 1966-го года - тогда родоначальники футбола первый и единственный раз стали чемпионами мира.

Житель Лондона Пол говорит, что именно россиянин сделал их тогда чемпионом мира.

"Мы помним золотой гол Джефри Хёрста и русского арбитра, который этот мяч засчитал. Значит Россия для нас фартовая страна", - предполагает англичанин.

На наше замечание, что линейный судья, указавший на гол в том памятном финале, вовсе не россиянин, а азербайджанец Тофик Бахрамов, он удивленно вскидывает руками.

"Нам всегда говорили, что это русский. Разве в Советском Союзе нерусские жили?", - вопрошает Пол.

После ликвидации исторической и географической безграмотности Пол извиняется и обещает собрать больше информации об Азербайджане и приехать потом в нашу страну.

Ник и Стив из Манчестера - они представители старшего поколения и очень "любвеобильные" люди. Говорят, что любят пиво и не любят водку. К Тофику Бахрамову у них тоже чувственное отношение.

"Мы его любим! Он симпотяга и наш герой! Любим, почти так же, как Хёрста", - восклицают манчестерцы. Порцию комплимента получил и корреспондент Report - сказали, что похож на Тофика Бахрамова.

Еще мы подискутировали с ними относительно новой системы видеопросмотров VAR.

"Это конечно справедливая система, но мы ее не любим - она отвлекает от самой игры. Лучше, чтобы были честные и опытные судьи - тогда и ошибок не будет", - пофилософствовали англичане.

Другого мнения придерживаются болельщики лондонского "Тотенхема" Джефри и Майкл. Они считают, что футбол прогрессирует вместе со всем человечеством.

"Разве плохо точно знать был гол или нет? Если это позволяет новая техника, то почему бы нет. Ошибиться может любой человек - даже такой легендарный, как Бахрамов", - считает Майкл.

"Мы помним этого лайнсмена. Англичане по природе своей благодарные люди. Знаем, что наша королева подарила Бахрамову приз после того матча", - говорит Джефри.

Они не так оптимистичны, как предыдущие собеседники, и считают, что уже неплохо хотя бы выйти в полуфинал и сыграть там со сборной России.

"Дальше будет видно. Быть может судьба приготовила нам вторую звезду чемпионов. Хотелось бы в это верить", - подытоживают англичане.

Победа сборной Англии над колумбийцами в 1/8 финала чемпионата мира прибавляет уверенности английским болельщикам. Они просят всю Англию поддержать свою молодую команду.

Напомним, что сборная Англии сыграет в четвертьфинале мундиаля со сборной Швеции. Матч состоится 7 июля в Самаре.