​Аньелли предложил проводить матчи Серии А со зрителями

Президент туринского "Ювентуса" и Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли выступил с предложением о проведении с середины июля матчей чемпионата Италии по футболу со зрителями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Football Italia.

Он предложил остальным 19 клубам лиги с июля начать проводить матчи со зрителями, постепенно увеличивая количество болельщиков на трибунах с 10% до 25% от общей вместимости стадиона.

Напомним, что чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. 28 мая министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что турнир будет возобновлен 20 июня. До перерыва команды сыграли 26 из 38 туров, "Ювентус" с 63 очками возглавляет турнирную таблицу.