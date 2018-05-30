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    Агент Роналду прибыл в Париж для участия в переговорах с "ПСЖ"

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского "Реала"  Криштиану Роналду может стать игроком "Пари Сен-Жермен", 

    Как передает Report, об этом  сообщает Sapo Desporto. 

    По данным издания, агент португальского форварда Жорже Мендеш накануне прибыл в Париж, чтобы принять участие в переговорах с представителями французской команды и договориться о переходе клиента в "ПСЖ". 

    Напомним, после финального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1) Роналду намекнул, что может в скором времени покинуть мадридский клуб: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни».

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