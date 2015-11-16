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    ​АФФА вновь не проведет церемонию награждения лучшего футболиста национальных команд

    Причина - несоответствие результатов уровню, предусмотренному в отборочном цикле ЕВРО-2016

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ АФФА не проведет церемонию награждения лучшего футболиста национальных команд в 2015 году. 

    Об этом Report сообщил глава Департамента по информации и связям с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу.

    По его словам, причина в несоответствии результатов национальной команды уровню, предусмотренному в отборочном цикле ЕВРО-2016: "Перед нашей командой поставили цель завоевать путевку в финальный этап ЕВРО-2015. Однако, очень жаль, что в последнем отборочном цикле данная обязательство не было выполнено. Поэтому, церемонии награждения лучшего футболиста не будет".

    Отметим, что и в прошлом году по той же причине АФФА не удалось провести аналогичное мероприятие. 

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