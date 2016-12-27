АФФА выплатила деньги "Хазар-Лянкяран"

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ АФФА перечислила на счет "Хазар-Лянкяран" сумму, выделенную УЕФА для клубов, выступающих в составе национальных команд.

Как сообщает Report, поскольку клуб имеет задолженность, АФФА направила в Европейскую футбольную структуру письмо в котором отмечается о необходимости в консультациях.

В свою очередь УЕФА заявила о желании перечисления АФФА на счет клуба 120 583 68 евро.

В настоящее время деньги перечислены на счет клуба. В то же время, "Хазар Лянкяран" оплатит свой долг Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и АФФА.