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    АФФА выплатила деньги "Хазар-Лянкяран"

    Клуб погасит свой долг перед ПФЛ и АФФА

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ АФФА перечислила на счет "Хазар-Лянкяран" сумму, выделенную УЕФА для клубов, выступающих в составе национальных команд.

    Как сообщает Report, поскольку клуб имеет задолженность, АФФА направила в Европейскую футбольную структуру письмо в котором отмечается о необходимости в консультациях.

    В свою очередь УЕФА заявила о желании перечисления АФФА на счет клуба 120 583 68 евро.

    В настоящее время деньги перечислены на счет клуба. В то же время, "Хазар Лянкяран" оплатит свой долг Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и АФФА.

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