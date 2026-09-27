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    Мохаммед Бен Сулайем: Гран-при Азербайджана "Формулы 1" представил увлекательную гонку

    Формула 1
    • 27 сентября, 2026
    • 14:17
    Мохаммед Бен Сулайем: Гран-при Азербайджана Формулы 1 представил увлекательную гонку

    Гран-при Азербайджана "Формулы 1" предоставила зрителям возможность наблюдать увлекательную гонку.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем.

    Он рассказал об уникальной атмосфере и отличительных особенностях Бакинской городской трассы:

    "Мы очень любим приезжать в Баку. Бакинская городская трасса - это уникальный трек, и она действительно великолепна. Здесь историческое наследие и современная архитектура дополняют друг друга. Эта трасса не только ставит перед пилотами различные сложные вызовы, но и предоставляет зрителям возможность наблюдать увлекательную гонку".

    По словам руководителя FIA, сегодня автомобильный спорт - это не только борьба пилотов на трассе: "Спорт уже не является, как раньше, лишь соперничеством между пилотами. Он включает крупный бизнес, туризм, конкуренцию и развлечение. Азербайджан объединяет всё это. Поздравляю Баку с успешным проведением мероприятия".

    Сулайем, затронув также будущее сотрудничества Азербайджана с "Формулой 1", положительно оценил долгосрочный подход страны в этом направлении: "Я вижу, что здесь есть планы, рассчитанные на будущее. Это важно не только для спорта, но и для страны. Поэтому мы оказываем полную поддержку".

    Напомним, что накануне пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем Гран-при Азербайджана.

    Мохаммед Бен Сулайем Гран-при Азербайджана Формулы 1
    Məhəmməd Ben Sulayem: "Bakıdakı "Formula 1" tamaşaçılara maraqlı yarış izləmək imkanı yaradır"
    Mohammed Ben Sulayem: Azerbaijan Formula 1 Grand Prix delivered an exciting race
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