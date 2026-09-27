Мохаммед Бен Сулайем: Гран-при Азербайджана "Формулы 1" представил увлекательную гонку

Гран-при Азербайджана "Формулы 1" предоставила зрителям возможность наблюдать увлекательную гонку.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем.

Он рассказал об уникальной атмосфере и отличительных особенностях Бакинской городской трассы:

"Мы очень любим приезжать в Баку. Бакинская городская трасса - это уникальный трек, и она действительно великолепна. Здесь историческое наследие и современная архитектура дополняют друг друга. Эта трасса не только ставит перед пилотами различные сложные вызовы, но и предоставляет зрителям возможность наблюдать увлекательную гонку".

По словам руководителя FIA, сегодня автомобильный спорт - это не только борьба пилотов на трассе: "Спорт уже не является, как раньше, лишь соперничеством между пилотами. Он включает крупный бизнес, туризм, конкуренцию и развлечение. Азербайджан объединяет всё это. Поздравляю Баку с успешным проведением мероприятия".

Сулайем, затронув также будущее сотрудничества Азербайджана с "Формулой 1", положительно оценил долгосрочный подход страны в этом направлении: "Я вижу, что здесь есть планы, рассчитанные на будущее. Это важно не только для спорта, но и для страны. Поэтому мы оказываем полную поддержку".

Напомним, что накануне пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем Гран-при Азербайджана.