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    Məhəmməd Ben Sulayem: "Bakıdakı "Formula 1" tamaşaçılara maraqlı yarış izləmək imkanı yaradır"

    İdman
    • 27 sentyabr, 2026
    • 13:54
    Məhəmməd Ben Sulayem: Bakıdakı Formula 1 tamaşaçılara maraqlı yarış izləmək imkanı yaradır

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi tamaşaçılara maraqlı yarış izləmək imkanı yaradır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) prezidenti Məhəmməd Ben Sulayem açıqlama verib.

    O, Bakı Şəhər Halqasının unikal atmosferi və fərqli xüsusiyyətlərindən danışıb:

    "Biz Bakıya gəlməyi çox sevirik. Bakı Şəhər Halqası unikal trekdir və həqiqətən, möhtəşəmdir. Burada tarixi irs və müasir memarlıq bir-birini tamamlayır. Bu trek pilotlar qarşısında fərqli və çətin çağırışlar qoymaqla yanaşı, tamaşaçılara da maraqlı yarış izləmək imkanı yaradır".

    FIA rəhbərinin sözlərinə görə, bu gün avtomobil idmanı yalnız pilotların trasdakı mübarizəsindən ibarət deyil:

    "İdman artıq əvvəlki kimi yalnız pilotlar arasında rəqabətdən ibarət deyil. Bu, böyük biznes, turizm, rəqabət və əyləncədir. Azərbaycan bütün bunları özündə birləşdirir. Bu səviyyənin qorunub saxlanılması və daim inkişaf etdirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edirəm".

    FIA prezidenti Azərbaycanın "Formula 1" ilə əməkdaşlığının gələcəyinə də toxunaraq ölkənin bu istiqamətdə uzunmüddətli yanaşmasını müsbət qiymətləndirib:

    "Burada gələcəyə hesablanmış planların olduğunu görürəm. Bu, təkcə idman üçün deyil, ölkə üçün də vacibdir. Buna görə də bizim tam dəstəyimiz var".

    Xatırladaq ki, ötən gün "Mersedes" pilotu Corc Rassell Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olub.

    Məhəmməd bin Sulayem Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Bakı Şəhər Halqası
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