Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотрена
Формула 1
- 16 сентября, 2025
- 14:24
На Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года проведение спринтерской гонки не предусмотрено.
Как сообщает Report, это отражено в календаре Международной автомобильной федерации (FIA) относительно турнира.
Спринтерские гонки пройдут на этапах в Китае, США, Канаде, Великобритании, Нидерландах и Сингапуре. Канада, Нидерланды и Сингапур впервые будут принимать гонки в этом формате.
Отметим, что в 2023 году на Гран-при Азербайджана впервые была проведена спринтерская гонка. Победителем стал Серхио Перес, выступавший за команду Red Bull. В 2024 и 2025 годах спринтерская гонка была исключена из календаря этапа.
