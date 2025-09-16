Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотрена

На Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года проведение спринтерской гонки не предусмотрено.

Как сообщает Report, это отражено в календаре Международной автомобильной федерации (FIA) относительно турнира.

Спринтерские гонки пройдут на этапах в Китае, США, Канаде, Великобритании, Нидерландах и Сингапуре. Канада, Нидерланды и Сингапур впервые будут принимать гонки в этом формате.

Отметим, что в 2023 году на Гран-при Азербайджана впервые была проведена спринтерская гонка. Победителем стал Серхио Перес, выступавший за команду Red Bull. В 2024 и 2025 годах спринтерская гонка была исключена из календаря этапа.