    МЧС Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ухудшением погодных условий

    Происшествия
    • 19 февраля, 2026
    • 12:31
    МЧС Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ухудшением погодных условий

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемой непогодой.

    Как сообщает Report, в МЧС призвали граждан строго соблюдать меры безопасности.

    В связи с ухудшением погодных условий, граждан просят держаться подальше от легких конструкций, рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев, а также соблюдать повышенные меры пожарной безопасности. Владельцам маломерных судов следует помнить, что в таких погодных условиях выход в море запрещен.

    Важно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании газовых и электрических обогревателей, не использовать неисправные или самодельные приборы, а также не оставлять их без присмотра.

    Напомним, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, до утренних часов 20 февраля на территории страны прогнозируются сильный ветер и интенсивные осадки. Температура воздуха опустится на 4-6 градусов по сравнению с предыдущими днями.

    МЧС Азербайджана непогода сильный ветер обращение
    FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib
