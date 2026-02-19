МЧС Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ухудшением погодных условий

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемой непогодой.

Как сообщает Report, в МЧС призвали граждан строго соблюдать меры безопасности.

В связи с ухудшением погодных условий, граждан просят держаться подальше от легких конструкций, рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев, а также соблюдать повышенные меры пожарной безопасности. Владельцам маломерных судов следует помнить, что в таких погодных условиях выход в море запрещен.

Важно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании газовых и электрических обогревателей, не использовать неисправные или самодельные приборы, а также не оставлять их без присмотра.

Напомним, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, до утренних часов 20 февраля на территории страны прогнозируются сильный ветер и интенсивные осадки. Температура воздуха опустится на 4-6 градусов по сравнению с предыдущими днями.