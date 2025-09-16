"Formula 1": 2026-cı ildə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışı olmayacaq
Formula 1
- 16 sentyabr, 2025
- 14:00
2026-cı ildə keçiriləcək "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışı olmayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu, Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) turnirlə bağlı açıqladığı təqvimdə əksini tapıb.
Bu, Çin, ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, Niderland və Sinqapurdakı mərhələlərdə baş tutacaq. Kanada, Niderland və Sinqapur ilk dəfə bu formatda yarışlara ev sahibliyi edəcək.
Qeyd edək ki, 2023-cü ildə Azərbaycan Qran-prisində ilk sprint yarışı keçirilib və o vaxt "Red Bull"da çıxış edən Serxio Peres qalib olub. 2024-cü və 2025-ci ildə bu, mərhələnin təqvimindən çıxarılıb.
Son xəbərlər
14:34
KİV: Tramp və Şahbaz Şərif Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində görüşə bilərlərDigər ölkələr
14:33
Terrorçuluğa görə Azərbaycanda həbsdə olan Livanlı erməni muzdlunun aclıq etməsi xəbəri təsdiqini tapmayıbHadisə
14:24
Bakı metrosu tədris ilinin ilk günündə 900 minə yaxın sərnişin daşıyıbİnfrastruktur
14:20
Foto
Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilibXarici siyasət
14:15
Foto
Xalq artisti Hacı Murad Yegizarov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2İncəsənət
14:11
Azərbaycan və Bolqarıstan sosial müdafiə sahəsi üzrə Fəaliyyət Planı imzalayıbXarici siyasət
14:06
Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalı 13 % artıbEnergetika
14:02
Sorğu: Ukraynalıların 76 %-i ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanırRegion
14:00