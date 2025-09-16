İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Formula 1: 2026-cı ildə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışı olmayacaq

    2026-cı ildə keçiriləcək "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışı olmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) turnirlə bağlı açıqladığı təqvimdə əksini tapıb.

    Bu, Çin, ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, Niderland və Sinqapurdakı mərhələlərdə baş tutacaq. Kanada, Niderland və Sinqapur ilk dəfə bu formatda yarışlara ev sahibliyi edəcək. 

    Qeyd edək ki, 2023-cü ildə Azərbaycan Qran-prisində ilk sprint yarışı keçirilib və o vaxt "Red Bull"da çıxış edən Serxio Peres qalib olub. 2024-cü və 2025-ci ildə bu, mərhələnin təqvimindən çıxarılıb.

    Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотрена

