    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 27 dekabr, 2025
    • 11:36
    DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 28, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 2 cinayətin üstü açılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

    Həmçinin bildirilib ki, dekabrın 26-da cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 25 nəfər saxlanılıb.

