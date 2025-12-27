DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 27 dekabr, 2025
- 11:36
Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 28, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 2 cinayətin üstü açılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.
Həmçinin bildirilib ki, dekabrın 26-da cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 25 nəfər saxlanılıb.
