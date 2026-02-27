"Neftçi" basketbol klubu baş məşqçi Valeri Stepanovski ilə əməkdaşlığa son qoyub
Komanda
- 27 fevral, 2026
- 14:31
"Neftçi" basketbol komandası baş məşqçi Valeri Stepanovski və köməkçi məşqçi Oleq Qonçarovla yollarını ayırıb.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, ukraynalı mütəxəssislərlə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.
Qeyd edək ki, "Neftçi"də baş məşqçi funksiyasını hələlik köməkçi məşqçi, gürcüstanlı mütəxəssis Daviti Çivçivadze yerinə yetirəcək.
Son xəbərlər
15:48
Azərbaycanda qazlaşmanın səviyyəsi açıqlanıbEnergetika
15:48
Beş klub "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
15:47
Azərbaycanda Turizm İnkişaf Fondu yaradılacaqTurizm
15:45
Foto
Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıbQarabağ
15:45
Fuad Nağıyev: "Postpandemiya dövründə turizm sektoru hər il 25 % böyüyüb"Turizm
15:45
Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilibXarici siyasət
15:42
ETX: "Narketing163" adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinin qarşısı alınıbİKT
15:41
Alabaşlı-Qızılca dəmir yolunda əsaslı təmir işləri yekunlaşırİnfrastruktur
15:40