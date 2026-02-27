İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    "Neftçi" basketbol klubu baş məşqçi Valeri Stepanovski ilə əməkdaşlığa son qoyub

    Komanda
    • 27 fevral, 2026
    • 14:31
    Neftçi basketbol klubu baş məşqçi Valeri Stepanovski ilə əməkdaşlığa son qoyub

    "Neftçi" basketbol komandası baş məşqçi Valeri Stepanovski və köməkçi məşqçi Oleq Qonçarovla yollarını ayırıb.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, ukraynalı mütəxəssislərlə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.

    Qeyd edək ki, "Neftçi"də baş məşqçi funksiyasını hələlik köməkçi məşqçi, gürcüstanlı mütəxəssis Daviti Çivçivadze yerinə yetirəcək.

    basketbol Baş məşqçi Valeri Stepanovski Oleq Qonçarov

