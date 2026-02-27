Qoşqar Təhməzli Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
- 27 fevral, 2026
- 14:45
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzli Şamaxıda Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı, Qobustan rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.
Qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib, bir qismi yerində öz həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb.
