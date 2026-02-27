İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Qoşqar Təhməzli Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 14:45
    Qoşqar Təhməzli Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzli Şamaxıda Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı, Qobustan rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.

    Qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib, bir qismi yerində öz həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb.

    Qoşqar Təhməzli Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib
    Qoşqar Təhməzli Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib
    Qoşqar Təhməzli Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib
    Qoşqar Təhməzli Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib
    Qoşqar Təhməzli Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

    Son xəbərlər

    15:45

    Fuad Nağıyev: "Postpandemiya dövründə turizm sektoru hər il 25 % böyüyüb"

    Turizm
    15:45

    Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar

    Digər
    15:42

    ETX: "Narketing163" adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinin qarşısı alınıb

    İKT
    15:41

    Alabaşlı-Qızılca dəmir yolunda əsaslı təmir işləri yekunlaşır

    İnfrastruktur
    15:40

    Rumıniya Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Bolqarıstan yaşıl enerji dəhlizinə qoşulmaq istəyir

    Energetika
    15:39

    Azərbaycanda "Süni İntellektə Hazırlıq İndeksi" hazırlanacaq

    İKT
    15:39

    Azərbaycanda "Data Lake"in yaradılması 2028-ci ilin iyuluna kimi başa çatacaq

    İKT
    15:38

    İcbari Sığorta Bürosu ötən il 749 min manat kompensasiya ödəyib

    Maliyyə
    15:36

    569 nömrəli marşrut xəttində avtobuslar yenilənir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti